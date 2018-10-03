Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın gazetecilik, yazarlık ve köşe yazarlığı yaptığı, bir dönem Al Arab Yayın Grubu'nun genel müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisi verildi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün (dün) saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz.

Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden beridir bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır.