Suudi Arabistan kabinesi: Sorumlular hesap verecek

CIA Başkanı da incelemede bulunmak üzere Türkiye'de.Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bugün bir araya gelen Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların "kim olurlarsa olsunlar" hesap vereceğini açıkladı.

Kabine toplantısından sonra ülkenin resmi SPA haber ajansının yayınladığı açıklamada, "Krallık'ta gerçeği ortaya çıkarmak ve (cinayette) doğrudan sorumluluğu bulunan ya da görevini yerine getirmede yetersiz kalan kişilerin hesap vermesi için gereken önlemler alındı" ifadesi kullanıldı.

Devlet televizyonunun haberine göre ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Kaşıkçı'nın yakınları ile bir araya geldi. Görüşmeye Kaşıkçı'nın ailesinden oğlu Salih bin Cemal Kaşıkçı ve kardeşi Sahel Kaşıkçı katıldı.

Dışişleri Bakanı da kınamıştı

Bugün erken saatlerde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de Kaşıkçı cinayetine karışan tüm sorumluların bulunacağını ve bir daha benzer bir olayın yaşanmayacağını açıklamıştı.