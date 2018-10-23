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Suudi Arabistan kabinesi: Sorumlular hesap verecek

23.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların hesap vereceğini açıkladı.

CIA Başkanı da incelemede bulunmak üzere Türkiye'de.Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bugün bir araya gelen Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların "kim olurlarsa olsunlar" hesap vereceğini açıkladı.

Kabine toplantısından sonra ülkenin resmi SPA haber ajansının yayınladığı açıklamada, "Krallık'ta gerçeği ortaya çıkarmak ve (cinayette) doğrudan sorumluluğu bulunan ya da görevini yerine getirmede yetersiz kalan kişilerin hesap vermesi için gereken önlemler alındı" ifadesi kullanıldı.

Devlet televizyonunun haberine göre ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Kaşıkçı'nın yakınları ile bir araya geldi. Görüşmeye Kaşıkçı'nın ailesinden oğlu Salih bin Cemal Kaşıkçı ve kardeşi Sahel Kaşıkçı katıldı.

Dışişleri Bakanı da kınamıştı

Bugün erken saatlerde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de Kaşıkçı cinayetine karışan tüm sorumluların bulunacağını ve bir daha benzer bir olayın yaşanmayacağını açıklamıştı.

Endonezya'da temaslarda bulunan el Cubeyr, ülkesinde yürütülen kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü, cinayetin aydınlatılacağını ve tüm sorumluların tutuklanacağını da sözlerine eklemişti.

CIA Direktörü Türkiye'de

Suudi Arabistan yönetimi ve kraliyet ailesine karşı eleştirel yazılar kaleme alan ve bir yıl kadar önce ABD'de sürgüne giden Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi ile ilgili olarak, ABD istihbarat ajansı CIA Direktörü Gina Haspel incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gitti.

Associated Press haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, Haspel'in Türkiye'deki temaslarında kimlerle görüşeceğini ve nasıl bir inceleme yürüteceğini belirtmezken, Direktör'ün ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinayetle ilgili Riyad yönetiminin yaptığı açıklamalardan tatmin olmadığını belirtmesi sonrası gerçekleşti.

Nasıl öldürüldüğü halen bilinmiyor

ABD'ye gittiğinden beri Washington Post gazetesinde yazılar kaleme alan Kaşıkçı, 2 Ekim'de konsolosluk binasına girmiş ve kendisinden iki haftadan uzun bir süre boyunca haber alınamamıştı.

İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim Cuma günü muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı.

Ancak daha sonra Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin bir halıya sarılarak yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim edildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) bugünkü grup toplantısında Riyad yönetimine seslenerek, cinayetin İstanbul'da işlenmiş olmasından dolayı bu 18 kişinin Türkiye'de yargılanması çağrısında bulundu.

DW,AP,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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