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Suudi Arabistan Kadınlara Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırıyor

20.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

Suudi Arabista yetişkin kadınların izinsiz seyahat etmesi ve aile işleriyle ilgili daha çok söz sahibi olmasına izin veren kararnameleri yürürlüğe koydu. Suudi basınına göre ülkenin Doğu Vilayeti’nde binden fazla kadın Pazartesi günü yasal koruyucularının izni olmaksızın yurtdışına çıktı

Suudi Arabistan Kadınlara Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırıyor

Suudi Arabistan, yetişkin kadınların izinsiz şekilde seyahat etmesine ve aile işleriyle ilgili daha çok söz sahibi olmasına izin veren kararnameleri yürürlüğe koydu. Bir Suudi gazetesine göre ülkenin Doğu Vilayeti’nde binden fazla kadın Pazartesi günü yasal koruyucularının izni olmaksızın yurtdışına çıktı.

Riyad Saudi kadınların durumu konusunda uzun yıllardır uluslararası toplumdan gelen eleştirilerle karşı karşıya. İnsan hakları kuruluşları yaşları ne olursa olsun erkek aile üyeleri eşliğinde hareket emek ve önemli kararlarda onların rızasını almak zorunda olan kadınların sık sık ikinci sınıf vatandaş gibi muamele gördüklerinden şikayet ediyor.

Suudi Arabistan geçen yıl uzun süreli bir yasağı sona erdirmiş ve kadınların araba kullanmalarına izin vermişti.

Bu ay başında yayınlanan bir dizi kararname kadınlara yönelik baskı sistemini biraz daha hafifletmeyi öngörüyor.

Yeni düzenlemelerin başında kadın-erkek tüm vatandaşlara pasaport verilmesi ve 21 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların seyahat hakkına sahip olması geliyor.

Bir diğer önemli düzenleme de kadınlara yeni doğan çocuklarını nüfusa kaydettirme, evlilik ya da boşanma kaydı yaptırma, resmi aile belgeleri alabilme ve çocukların yasal vasisi olabilme hakkı tanımayı öngörüyor.

Kararnamelerin uygulanmaya başladığını SPA haber ajansı açıkladı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bir süredir daha fazla kadının iş gücüne katılmasını teşvik eden ekonomik reform planı yürütüyor. Muhammed Bin Selman aynı zamanda geçtiğimiz yıl kadınların araba kullanmasına yönelik yasakların kaldırılmasının arkasındaki isim.

Muhammed Bin Selman, eş zamanlı olarak aktivistlere uygulanan baskı politikasına da öncülük etmiş, yapılan operasyonlarda Suudi Arabistan’ın kadın hakları aktivistleri gözaltına alınmıştı.

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