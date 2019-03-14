Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya karşı çıktı

CENEVRE (AA) - Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası bir soruşturmaya karşı olduklarını belirtti.

İsviçre'de Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda, "Evrensel Periyodik İnceleme" kapsamında Suudi Arabistan'daki insan hakları konusu tartışıldı.

Konseye hitap eden El Ayban, Kaşıkçı cinayeti için "talihsiz kaza" tabirini kullanarak, cinayet karşısında Suudi makamlarının "dehşete düştüğünü" ve "bu çirkin suçu" çözmek için gerekli tedbirleri aldıklarını savundu.

Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin savcılık makamı tarafından sorguya çekildiğini anlatan El Ayban, yasal haklarının kendilerine bildirildiğini ve mahkemenin üç kez duruşma yaptığını söyledi.

El Ayban'ın, şüphelilerin sayısı, isimleri ve makamlarıyla ilgili konseye herhangi bir aktarımda bulunmaması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın soruşturmayı uluslararası hukuka uygun ve şeffaflık içinde yürüttüğünü savunan El Ayban, Kaşıkçı soruşturmasının "uluslararasılaşmasını" kabul etmediklerini vurguladı.