HABER

Suudi Arabistan Kaşıkçı Davasında 5 Kişiye İdam Cezası Verdi

23.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki mahkeme Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası, 3 kişiye de 24 yıl hapis cezası verdi. Dönemin İstanbul Başkonsolosu Uteybi serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan Kaşıkçı Davasında 5 Kişiye İdam Cezası Verdi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle Suudi Arabistan’da görülen dava sonuçlandı.

Dava sonucunda 5 kişiye idam cezası 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Kaşıkçı öldürüldüğü sıra Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu olan ve davada yargılanan Muhammed El Uteybi’nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Ayrıca davanın önemli isimlerinden ve Prens Selman’ın yakın adamlarından biri olarak bilinen Suud El Kahtani’nin de serbest bırakılmasına hükmedildi.

Benzer şekilde Suudi Arabistan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed El Asiri’nin de yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca davada yargılanan isimlerle gazeteci Cemal Kaşıkçı arasında kişisel bir düşmanlık bulunduğuna dair bir ize rastlanmadığına karar verdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına 2 Ekim 2018 tarihinde girdikten sonra bir daha çıkamamış ve daha sonra konsolosluk binasında öldürüldüğü anlaşılmıştı. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan cinayet için Türkiye’ye gelen bir ekip tarafından elçilik binasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılamadı. Türkiye’nin cinayete karışan kişilerin iade edilmesi talebine karşın Suudi Arabistan yargılamanyı kendisinin yapacağını belirtmişti.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Adana’da silahlı saldırı: 2 ölüAdana’da silahlı saldırı: 2 ölü
Avustralya’da yangınla mücadele devam ediyorAvustralya’da yangınla mücadele devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.