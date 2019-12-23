Suudi Arabistan Kaşıkçı Davasında 5 Kişiye İdam Cezası Verdi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle Suudi Arabistan’da görülen dava sonuçlandı.

Dava sonucunda 5 kişiye idam cezası 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Kaşıkçı öldürüldüğü sıra Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu olan ve davada yargılanan Muhammed El Uteybi’nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Ayrıca davanın önemli isimlerinden ve Prens Selman’ın yakın adamlarından biri olarak bilinen Suud El Kahtani’nin de serbest bırakılmasına hükmedildi.

Benzer şekilde Suudi Arabistan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed El Asiri’nin de yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca davada yargılanan isimlerle gazeteci Cemal Kaşıkçı arasında kişisel bir düşmanlık bulunduğuna dair bir ize rastlanmadığına karar verdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına 2 Ekim 2018 tarihinde girdikten sonra bir daha çıkamamış ve daha sonra konsolosluk binasında öldürüldüğü anlaşılmıştı. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan cinayet için Türkiye’ye gelen bir ekip tarafından elçilik binasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılamadı. Türkiye’nin cinayete karışan kişilerin iade edilmesi talebine karşın Suudi Arabistan yargılamanyı kendisinin yapacağını belirtmişti.

