Suudi Arabistan: Kaşıkçı konsolosluktaki kavgada öldü

Suudi Arabistan'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanarak muhalif gazetecinin aynı gün binadan çıktığı savunuluyordu. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla uluslararası basına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak bina dışına çıkarıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Mucib, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir kavgada hayatını kaybettiğini açıkladı. Başsavcı, öldürülen Suudi gazetecinin cesedinin nerede olduğu konusunda ise bilgi vermedi. Suudi Başsavcı, "Bu kişi ve İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda görüştüğü şahıslar arasında başlayan tartışmalar arbedeye dönüştü ve çıkan yumruk yumruğa kavga vatandaş Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlandı" açıklamasında bulundu.

Kaşıkçı'nın öldüğünü 20 Ekim'in ilk saatlerinde doğrulayan Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Olay nedeniyle üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı. Bu yetkililer arasında Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri gibi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimler de bulunuyor.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed başkanlığında bakanlık komitesi kurulmasına karar verildi.

Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Kaşıkçı, 2017 yılından beri ABD'de yaşıyordu. Geçmişte Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık da yapan Kaşıkçı 59 yaşındaydı.

DW,AP,AFP/CÖ,SÖ

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