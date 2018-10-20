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Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 02:39 | Son Güncelleme

Riyad, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan "arbede" sonucunda öldüğünü itiraf etti - Suud yönetimi, olayla ilişkili 18 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığını duyurdu - Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili sorumlulardan hesap sorulacağı vaadinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı aktarıldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılığın, "ulaştığı tüm gerçekleri paylaşacağı ve sorumluları adalet karşısına çıkarma" hazırlığında olduğu ifade edildi.

- "Türkiye'nin ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli buluyoruz"

Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı olayı soruşturma sürecinde ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduklarını" açıkladı.

Riyad, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, bu gece yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan üst düzey 3 istihbarat görevlisinin görevden alındığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

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