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Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın Öldüğünü Doğruladı İki Yetkili Görevden Alındı

20.10.2018 02:02 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsoloslukta karşılaştığı kişilerle girdiği kavga sırasında öldüğünü açıkladı. Kraliyet danışmanlarından Suud el Kahtani’yle istihbarat dairesi müdür yardımcısı Ahmet Asiri görevden alındı

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın Öldüğünü Doğruladı İki Yetkili Görevden Alındı

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsoloslukta karşılaştığı kişilerle girdiği kavga sırasında öldüğünü açıkladı. Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü doğrulayan bu açıklama, Suudi Arabistan resmi haber organı tarafından duyuruldu.

Yetkililer, bunun ön inceleme sonuçları olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan başsavcısı tarafından yapılan açıklamada, 18 Suudi vatandaşının Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandığı, kraliyet danışmanlarından Suud el Kahtani’yle istihbarat dairesi müdür yardımcısı Ahmet Asiri’nin görevden alındığı belirtildi.

Başsavcı Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. CNN televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kaşıkçı’nın kavga sırasında nefessiz kaldığı ve boğularak öldüğünü bildirdi.

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