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Suudi Arabistan kemer sıkıyor: KDV üç katına çıkacak, geçim yardımı duracak

11.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için açıkladığı kemer sıkma önlemleri kapsamında katma değer vergisini (KDV) üç katına çıkaracak.

Suudi Arabistan kemer sıkıyor: KDV üç katına çıkacak, geçim yardımı duracak

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için açıkladığı kemer sıkma önlemleri kapsamında katma değer vergisini (KDV) üç katına çıkaracak.

Riyad hükümeti ayrıca kamu çalışanlarına verilen geçim ödeneğini de askıya alacak.

Koronavirüs salgınında küresel enerji fiyatlarının düşmesi, petrol zengini ülkenin gelirlerinin ciddi oranda düşmesine neden olmuştu.

Suudi Arabistan'da KDV iki yıl önce yürürlüğe konmuştu. Bu karar, ülkenin petrol gelirlerine bağımlılığını azaltma çabaları çerçevesinde alınmıştı.

KDV, 1 Temmuz'da yüzde 15 olacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, KDV 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak. Geçim ödenekleri ise 1 Haziran'dan itibaren durdurulacak.

Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, açıklamasında "Bu reçete acı fakat orta ve uzun vadede finansal ve ekonomik istikrarımızı korumak için zorunlu" dedi.

Suudi Arabistan'da yılın ilk üç ayında kamu harcamaları, ülkenin gelirlerini aştı ve 9 milyar dolarlık bir bütçe açığı oluştu.

Petrol gelirleri yüzde 24 düştü

Aynı dönemde ülkenin petrol gelirleri geçen yılın ilk çeyreğindekine kıyasla yüzde 24 azalarak 34 milyar dolara düştü. Bunun sonucu olarak ülkenin toplam gelirlerinde yüzde 22'lik bir azalma görüldü.

Mart'ta Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri son 20 yıldaki en hızlı düşüşü yaşadı. Rezervler 2011'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından başlatılan ekonomik reformları yavaşlatacağı ve bunların kapsamını daraltacağı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da devlete ait Aramco petrol şirketi geçen yıl halka açılmıştı. Tarihteki en büyük halka arzda Riyad 25,6 milyar dolar kaynak toplamıştı.

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