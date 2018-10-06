Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolan gazeteci için Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada: "Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 02.10.2018 tarihinde saat 13.00'de gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup, başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir" denildi.
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