Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.
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