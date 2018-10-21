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SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞUNDA HAREKETLİLİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 21:03 | Son Güncelleme

Harun UYANIK /İSTANBUL DHA Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı.

Harun UYANIK /İSTANBUL DHA
Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.
Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi. Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı. Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Araçla valizlerin getirilmesi

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Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilikSuudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik
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