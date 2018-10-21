Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik(Ek bilgilerle)

Harun UYANIK /İSTANBUL,(DHA)-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.

Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi. Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı. Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

