‘Suudi Arabistan Konsolosu Türkiye’den Ayrıldı’ İddiası 

Reuters haber ajansı Türk basınına dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosu Muhammed El Otaibi’nin Türkiye’yi tarifeli uçakla terk ettiğini duyurdu. Türk yetkililerin kaybolan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek amacıyla Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda yaptığı aramanın ardından konsolosun rezidansında da arama faaliyetleri yürütmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın tanınan muhalif gazetecilerinden Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim’de Riyad’ın İstanbul Konsolosluğu’na girmesinden bu yana haber alınamıyor. Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrılmış olmasından şüpheleniyor. Suudi Arabistan ise bugüne kadar iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

ABD basınıysa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğü suçlamalarını kabul edebileceğine dair haberlere yer verdi.

