HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye seyahati durdurdu

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye seyahati durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 21:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye seyahati durdurdu

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti.

ÜLKEDEKİ CAMİLERDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

Öte yandan Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler aldığını duyurdu.

SPA'nın haberine göre, Bakanlık, cuma hutbelerinin 15 dakika ile sınırlandırılması, her namaz vaktinde ezan ile kamet arasının 10 dakikaya düşürülmesi yönünde karar aldı.

Ayrıca camilerde; ramazan ayında itikafa kalınmaması, iftarların yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verildi.

Söz konusu kısıtlamaların, camide bulunanların sağlığının korunması, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında uygulandığı vurgulandı.

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında, ülke genelinde eğitime ara verilmesi, tüm camilerde dini ders ve Kur'an-ı Kerim ezberleme halkalarının askıya alınması, yer alıyor. Ayrıca ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti de karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi...DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi...
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

Batman’da İHA düştü!

Batman’da İHA düştü!

TikTok'a girdi! Elbisesini çıkarıp...

TikTok'a girdi! Elbisesini çıkarıp...

Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi...

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu! 97 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 97 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs nedenli ilk ölüm!

Almanya'da koronavirüs nedenli ilk ölüm!

1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı

Buzullar eriyince ortaya çıktı

Son dakika: Koronavirüs Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de sıçradı

Güney Kıbrıs'ta ilk koronavirüs vakaları!

Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.