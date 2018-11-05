Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı krizi sürerken geziye çıkıyor

Yerel medya, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede 2015 yılında tahta geçen 82 yaşındaki Kral Salman'ın ilk kez bir yurtiçi gezi yapacağını ve Riyad'ın kuzeybatısındaki Kassim ve Hayl vilayetlerine gideceğini duyurdu.

Internet haber sitesi Sabq, Kral Salman'ın yarın başlayacağı gezide, sağlık, eğitim ve altyapı projelerini başlatacağını duyurdu. Ancak ülkenin güçlü adamı olan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da Kral'a eşlik edip etmeyeceği açıklanmadı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir ay önce ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi uluslararası tepkiye yol açtı. Riyad önce olayla bir ilgisi olmadığını iddia etti ancak Türkiye'nin sürdürdüğü soruşturma ilerledikçe olaydan sorumu tuttuğu 18 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cinayet emrinin Suudi hükümetinin "en üst makamlarından" geldiğini ancak Kral Salman'ın haberdar olduğuna inanmadığını söyledi.

Kral Salman yetkilerinin büyük bölümünü oğlu Prens Muhammed bin Salman'a devrettiken sonra daha çok ülkenin günlük işleriyle ilgileniyor.

Suudi Arabistan'da sosyal ve ekonomik reformlara girişen Prens Muhammed ise kraliyet ailesinin bazı üyelerinden tepki görmüştü. Prens aynı zamanda muhaliflerine karşı baskı uyguladığı için eleştiriliyor.



