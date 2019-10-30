Suudi Arabistan Kralı Selman Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabulünde iki ülke arasında stratejik ortaklık konseyi için imzalar atıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman'ın Modi'yi kabulünde iki ülke arasındaki farklı alanlarda iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip konular görüşüldü.

Modi'nin bir gün süren Suudi Arabistan ziyareti sonrası yayınlanan ortak açıklamaya göre, iki ülke arasında stratejik ortaklık konseyinin kuruluş belgesi imzalandı.

Görüşmede, Suriye ve Yemen krizlerinin yanı sıra Filistin'de adil ve kapsamlı çözüme dayalı barış sağlanması temennileri belirtilirken, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Hint Okyanusu ve Basra Körfez'indeki tehdit ve tehlikelerin güvenli hale getirilmesi için ikili ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Ayrıca Suudi Arabistan'da sivil bölgelere terör saldırıları düzenlenmesi iki ülke tarafından kınandı.

Görüşmelerde Keşmir krizine dair herhangi bir konu gündeme gelmemesi dikkati çekti.

