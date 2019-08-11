Suudi Arabistan Kralından Aden açıklaması

ADEN (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de askeri ve sivil kurumları hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Mekke'deki Mina Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Selman görüşmede, "Güney Geçiş Konseyi'nin, devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını hedef alan, devlet kurumlarını tahrip eden her türlü uygulamasını reddettiğini" bildirdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Kral Selman'ın Yemen'de meşru kurumlara yönelik darbeyi reddetmesinden ve Riyad yönetiminin, Yemen'in birlik ve beraberliğiyle meşruiyetini destekleyen değişmez tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de hazır bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin Mina Sarayı'nda bir araya geldiği ve Aden'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.