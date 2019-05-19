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Suudi Arabistan krizden çıkış yolu arıyor

19.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Cubeyr bölgede savaş istemediklerini söyledi.

Kral Selman da Körfez ve Arap ülkelerinin liderlerini kriz toplantısına davet etti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, ülkesinin bölgede bir savaş istemediğini ve bir savaş peşinde olmadığını belirterek, böyle bir savaşın engellenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. El Cubeyr öte yandan, buna rağmen olası bir savaşta Suudi Arabistan’ın kararlılıkla ve en sert şekilde reaksiyon göstereceğini dile getirerek topun İran tarafında olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de ülkesine ait petrol tankerlerine ve petrol boru hatlarına yapılan saldırılar ve bölgede gerilimin artması üzerine bir kriz toplantısı düzenleme kararı aldı. Selman 30 Mayıs tarihinde Mekke’de yapılması planlanan söz konusu toplantıya tüm Körfez ülkeleriyle Arap dünyasının liderlerini davet etti.

Suudi Arabistan’ın en önemli petrol boru hatlarından birine geçen Salı günü insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti. Olaydan iki gün önce de Birleşik Arap Emirlikleri sularında iki Suudi petrol tankeri bir başka saldırının hedefi olmuştu. Saldırıları Yemen’de iç savaşın taraflarından olan Şii Husi milisler üstlenmişti. Suudi Arabistan ise sorumluluğun İran’a ait olduğunu savunuyor.

Tahran: Biz de savaş arayışı içinde değiliz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami ise kendi ülkesinin de Ortadoğu’da bir savaş arayışı içinde olmadığını ama savaştan da korkmadıklarını dile getirdi. Selami Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Suudi Arabistan ile ilgili olarak, "Onlarla bizim aramızdaki fark ise onların savaştan korkması ve bir savaş iradesine sahip olmamalarıdır" dedi.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve ABD’nin bölgeye bir uçak gemisi, uzun menzilli bombardıman uçakları ve hava savunma füzeleri konuşlandırması bölgede bir savaş olasılığı endişesi yaratıyor.

DW,rtr / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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