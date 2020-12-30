Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA’yı düşürdü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen’in geçici başkenti Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayını hedef almaya çalıştığı belirtilen Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin eden Yemen’in yeni hükümet üyelerinin, Yemen’deki Aden Havalimanına ulaştığı sırada meydana gelen patlamanın ardından bölgede hareketlilik sürüyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Sözcüsü Turki al-Maliki yaptığı açıklamada, Yemen’in geçici başkenti Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayını hedef almaya çalışan Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen’in yeni hükümet üyelerinin bugün Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana gelmiş, patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralanmıştı. Yemen hükümeti bakanları, Aden Havalimanı’nda meydana gelen patlamanın ardından Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na götürülmüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.



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