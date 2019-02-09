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"Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 04:38 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suudi Arabistan yönetiminin, Vice Medya’yla ülkesinin imajını düzeltmesi ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan yönetiminin özellikle batı dünyasındaki imajını düzeltmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı görüntülü çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Vice Medya'yla ülkesinin imajını düzeltecek ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için bir anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, "Muhammed bin Salman uluslararası bir medya imparatorluğu kurarak rakip ülkelerle mücadele etmek ve ülkesinin imajını düzeltmek istiyor." ifadelerine yer verdiği habere referans olarak ise "Suudi Arabistan’ın imaj çalışmalarının içerisinde yer alan kişileri" gösterdi.

Gazete, haberinde Riyad yönetiminin Vice medya grubuyla bir anlaşma yaparak "medya imparatorluğu" kurmaya çalıştığını bildirdi.

Wall Street Journal, Arap dünyası üzerinde özellikle Türk dizilerinin ve Al Jazeera haber kanalının etkili olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'’ın medya üzerinden kurulan söylemi kendisinin kontrol etmeye çalıştığını kaydetti.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından sonra Riyad yönetiminin çabalarının "zora girdiğine" dikkat eçeken gazete, Vice medya grubuyla yapılacak anlaşmanın Kaşıkçı olayından dolayı "mümkün olamayabileceğini" belirtti.

Gazete ayrıca, Vice medya grubunun geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir küçülmeye gittiği yönünde bir bilgi paylaşarak, Vice medya grubunun ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyabileceğini yazdı.

Öte yandan haberde, Suudi Arabistan yönetiminin hali hazırda İndependent, Bloomberg gibi batı dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarıyla çeşitli anlaşmalar yaptığına dikkati çekti.

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cemal kaşıkçı cinayeti Muhammed bin Salman Suudi Arabistan Vice medya grubu

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