Suudi Arabistan medyasında Kaşıkçı krizi telaşı

Suudi Arabistan’ın en yüksek tirajlı Arapça gazetelerinden Riyad, "Medyanın Çöküşü" başlığıyla yayımladığı haberde, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili uluslararası basında çıkan haberlerin "Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldığını" öne sürdü.

Diğer taraftan Suudi basınında olayla yetkililerin sorumluluğunu örtbas etmeyi amaçlayan çok sayıda haber yayımlanıyor.

Yönetimin kontrolündeki basın, olayla ilgili ortaya çıkan kanıtları çürütme telaşına girerken henüz karşı delillerin sunulduğu bir habere imza atmadı.

Haberde, New York Times gazetesinin, "teyit edilmeyen bazı kaynaklara dayandırdığı haberlerle Suudi Arabistan'a yönelik düşmanca bir politika izlediği" iddia edildi.

Suudi Arabistan'da yayımlanan El-Cezire gazetesi yazarlarından Macide es-Suveyyih de dün yayımladığı bir haberde, Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının tamamını Katar, İran ve Türkiye'ye yakın şüpheli hesaplar olmakla itham etti.

Bu konuda asıl üzüldükleri noktanın "Reuters gibi köklü bir haber ajansının belirsiz kaynaklara dayalı Suudi Arabistan aleyhinde haber yapması" olduğunu savunan Suveyyih, ayrıca Washington Post ve New York Times gibi gazetelerin de "Katar tarafından öne sürülen iddiayı" haberleştirmekte acele ettiğini yazdı.

Suudi Arabistan'ın yerel günlük gazetelerinden Sabq ise Kaşıkçı olayına ilişkin 11 Ekim'de "Basın organları Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Washington Post, Katar riyalına boyun mu eğdi?" başlığıyla bir makale yayımladı.

Bedr el-Uteybi'nin kaleme aldığı makalede, ABD'nin en eski ve köklü gazetelerinden Washington Post'un Katar lobisi tarafından satın alındığı iddia edilerek, "Washington Post gazetesinin belirsiz Türk kaynaklardan aktardığı hikayelerle bir nevi Suudi Arabistan'ı top atışına tutan bir tanka dönüştüğü" benzetmesi yapıldı.