HABER

Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul’da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın 89.

Suudi Arabistan’ın 89. Ulusal Günü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Başkonsolos Vekili Ahmet Akil’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, bürokrasi, siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı.
Suudi Arabistan ve Türkiye’nin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Başkonsolos Vekili Ahmet Akil ile İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, 89. yıl anısına hazırlanan özel pastayı birlikte kestiler.
Gecede bir konuşma yapan Başkonsolos Vekili Ahmet Akil, ”Bu gün bizim ülkemiz adına önemli bir gün. Bu etkililiğe katılan herkese teşekkür ediyorum. İki kardeş milletin bir araya gelmelerini temenni ediyorum” dedi.
Kılıç dansı yapılan gecede daha sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Terapi odası kitap olduTerapi odası kitap oldu
Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildiBurası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.