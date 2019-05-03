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Suudi Arabistan Necran Havaalanı'nı yeniden açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 03:33 | Son Güncelleme

Husilerin attığı füzelerin hedefindeki Necran'da bulunan havaalanı ramazan ayından itibaren yeniden faaliyete başlayacak

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan ve zaman zaman Husilerin füze saldırılarına maruz kalan Necran bölgesindeki havaalanının 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Necran Havaalanı'nın yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların tamamlandığı ve ramazan ayının ilk gününden itibaren (6 Mayıs) seferlerin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, havalanından her gün Cidde ve Riyad'a 2 sefer düzenleneceği kaydedildi.

Necran Havaalanı'nda uçuşlar, Yemen'deki savaş nedeniyle 2015'te durmuştu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Necran bölgesini güvenlik açısından güçlendirmek için önceki gün çalışmalara başlamış, bu kapsamda sınıra takviye kuvvet olarak yeni güvenlik birimleri gönderilmişti.

Necran, Husilerin attığı balistik füzelerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Necran Havaalanı Suudi Arabistan Yemen

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