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Suudi Arabistan Netanyahu’nun ilhak vaadini kınadı

11.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Netanyahu’nun ilhak planlarına sert tepki göstererek, bunun Filistin halkına yönelik “çok ciddi bir tehlike” olduğunu vurguladı.

Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkede gelecek hafta yapılacak erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğini açıklamasına tepkiler sürüyor.

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı'nın seçim vaadini şiddetle kınadı. Riyad'daki Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in açıklamasının kesinlikle reddedildiği belirtildi. Netanyahu'nun açıklamasının Filistin halkına yönelik "çok ciddi bir tehlike" taşıdığı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ile uluslararası hukukun "açık ihlali" olduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan, 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dışişleri bakanlarına da olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceği yönündeki açıklamasına Filistinlilerin yanı sıra, Ürdün, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye de tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria’nın yaklaşık üçte birini oluşturan Ürdün Vadisi, 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Netanyahu'nun mitingi sırasında roket atıldı

Öte yandan, İsrail hava kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurdu. İsrail ordusu tarafından verilen bilgiye göre, Çarşamba günü erken saatlerde düzenlenen hava saldırısında aralarında Hamas milislerine ait bir mühimmat farbrikası ile bir tünelin de bulunduğu 15 hedefin vurulduğu belirtildi. İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze Şeridi'nden Aşdod ve sahil kasabası Aşkelon'a iki roket atıldığı kaydedildi.

İsrail’in güneyindeki Aşdod'a atılan roket nedeniyle sirenler çalmaya başladığı sırada Başbakan Netanyahu’nun kentte seçim konuşması yaptığı bildirildi. Netanyahu'nun güvenli bir yere götürüldüğü ve yara almadığı aktarıldı. Netanyahu, kısa bir süre sonra konuşmasına kaldığı devam etti.

AFP,Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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