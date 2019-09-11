Suudi Arabistan Netanyahu’nun ilhak vaadini kınadı

Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkede gelecek hafta yapılacak erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğini açıklamasına tepkiler sürüyor.

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı'nın seçim vaadini şiddetle kınadı. Riyad'daki Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in açıklamasının kesinlikle reddedildiği belirtildi. Netanyahu'nun açıklamasının Filistin halkına yönelik "çok ciddi bir tehlike" taşıdığı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ile uluslararası hukukun "açık ihlali" olduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan, 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dışişleri bakanlarına da olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceği yönündeki açıklamasına Filistinlilerin yanı sıra, Ürdün, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye de tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" ifadelerini kullanmıştı.