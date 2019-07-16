"Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2018'de Yemen'de 375 sivili öldürdü"

Saldırıların özel mülkiyete ve altyapıya zarar verdiği, yerleşim bölgeleri, köyler, yollar, çarşılar, ticari tesisler, tekneler ve sivil araçları hedef aldığı kaydedilen raporda, Husiler, koalisyon güçleri ve hükümet güçlerinin keyfi saldırılara ve çocukları silah altına almaya devam ettiği aktarıldı.

"2018 yılında koalisyon güçlerinin Yemen'deki 11 kente 150 hava saldırısında bulunduğu tespit edildi. Hava saldırılarında 165'i çocuk olmak üzere 375 sivil hayatını kaybetti, 172'si çocuk 427 sivil yaralandı."

Hava saldırıları ve bombardımanlarda sivillerin öldüğü ve yaralandığına, okulların, hastanelerin, sağlık tesisleri ve personelinin hedef alındığına işaret edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

- Husiler bin 117 çocuğu silah altına aldı

Raporda, geçen yıl bin 117 çocuğun silah altına alındığının tespit edildiği ve bunların tümünden Husilerin sorumlu olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ile hükümet güçlerinin de çocukları kullandığı, koalisyon güçlerinin çocuklara işkence ve cinsel şiddet gibi ihlallerde bulunduğu kaydedildi.

Muvatane İnsan Hakları Örgütünün raporunda ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemenli balıkçıları alıkoyduğu ve kötü muamelede bulunduğu, Husilerin ise mayın döşediği bilgilerine yer verildi.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

