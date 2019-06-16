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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Husilere misilleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'da iki havalimanının hedef alınmasının ardından Yemen'de Husilere ait bazı askeri noktaları vurdu

RİYAD (AA) - Yemen'de hükümet güçlerine destek veren koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havaalanı'na yönelik saldırının ardından Husilere ait bazı askeri noktaları hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Ed-Deylemi Hava Üssü ile başkentteki 60'ıncı Cadde'de bulunan Havacılık Okulu'nu vurdu.

Saldırıda ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken büyük ölçüde maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Yemen'deki Husiler, dün insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı ve Cazan Havalimanı'nı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da Yemen'den Abha'ya fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bilgisini paylaşmıştı. Aynı kaynak bugün sabah saatlerinde de Husilere ait İHA'nın Abha semalarında imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerin, geçen hafta da Abha Havalimanı'nı hedef aldığı saldırıda farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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