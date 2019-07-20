HABER

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan, Husi hedeflerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan, Husi hedeflerine operasyon

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait askeri hedeflere operasyon başlattığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın el-Ahbariye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait Sana'daki balistik füze depoları ve hava savunma bataryalarına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu askeri noktaların, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara ait uçaklar için tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamada, Sana'da yaşayan sivillere askeri noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Öte yandan koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait 5 hava savunma noktası ile bir füze deposunun vurulduğunu aktardı.

Maliki, bu operasyonun, Husilerin hava savunma gücünün kırılması noktasında koalisyon tarafından daha önce gerçekleştirilen operasyonların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini ifade etmişti.

Serii, son 12 saatte "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkını 25 hava saldırısıyla hedef aldığını" ileri sürmüştü.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Dünya Kadınlar Dalış Günü’nde ilk kez denize dalıp deniz dibini temizledilerDünya Kadınlar Dalış Günü’nde ilk kez denize dalıp deniz dibini temizlediler
Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

"Rezil olmaktan korkmayın" diyen anne, öz babanın kızına yaptıklarını anlattı

"Rezil olmaktan korkmayın" deyip her şeyi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.