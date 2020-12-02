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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı

02.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı’na ve Al-Dailami Hava Üssü’ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.İran destekli Husilerin medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı’na ve Al-Dailami Hava Üssü’ne iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı’na ve Al-Dailami Hava Üssü’ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İran destekli Husilerin medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı’na ve Al-Dailami Hava Üssü’ne iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan, koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

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