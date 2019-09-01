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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'de "hapishaneyi vurmadık" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki: - "Koalisyon Yemen'in Zamar kentinde hapishaneyi değil, Husilere ait askeri hedefi vurdu"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de hapishanenin değil, Husilere ait askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

Al Arabiya televizyonunun yayımladığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki'nin yazılı açıklamasına göre, koalisyon, Yemen'in Zamar kentinde hapishaneyi değil, Husilere ait askeri hedefi vurdu.

Vurulan yerin kendileri için "meşru bir hedef" olduğunu, ellerinde deliller bulunduğunu kaydeden Maliki, "Koalisyon söz konusu noktanın vurulması esnasında sivillere zarar verilmemesi için tüm önlemleri almıştır." ifadelerini kullandı.

Husilerin kullandıkları silahların gelişiminin, Yemen'de İran Devrim Muhafızları unsurlarının bulunduğunu gösterdiğini belirten Maliki, Hudeyde Limanı'nın hala Husilerin silahlara ulaşma noktası olduğunu kaydetti.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Zamar kentinde hapishane niteliğindeki bir binaya düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane Hudeyde Suudi Arabistan Yemen

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