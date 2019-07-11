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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu eleştiren Yemenli komutana "soruşturma"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu eleştiren Yemenli komutana "soruşturma"

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu eleştiren Yemenli komutan için "gözaltına alınarak hakkında soruşturma açılması" talimatı verdi.

Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinin Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Muhsin Hasruf hakkında "mesleki kural, yönetmelik ve askeri yasaları ihlal ettiği" gerekçesiyle "gözaltına alınarak hakkında soruşturma açılması" talimatı verdi.

Haberde ayrıca, yasaları ihlal edenler için gereken yaptırımların çekinmeden uygulanacağı belirtilirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine de "hükümete verdiği destek dolayısıyla takdir ve teşekkür edildiği" aktarıldı.

Tuğgeneral Hasruf, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini Husilere karşı mücadele eden Yemen ordusuna yeterli desteği vermemekle suçlamıştı.

İran destekli Husilere Tahran yönetimi tarafından füze verildiğini savunan Hasruf, buna karşılık koalisyon güçlerinin Yemen ordusuna top, tank, füze kaidesi ya da uçak temin etmediğini, askerlerin, hafif ve orta kalibreli silahlarla savaştığını dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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