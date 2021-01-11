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Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak

11.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Line adlı projesini canlı yayında açıkladı.

Suudi Arabistan, otomobilin olmayacağı yüzde yüz temiz enerjiyle işleyen bir şehir kurmayı hedefliyor.The Line adlı projesini Pazar günü devlet televizyonundan canlı yayınla duyuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin kuzeybatısında iklime zarar vermeyecek çevre dostu bir şehir kuracaklarını açıkladı. Bir milyon nüfuslu olması planlanan şehirde 380 bin kişilik istihdam yaratılacağını söyleyen bin Selman, kentte ayrıca yüzde yüz temiz enerji kullanılacağına dikkat çekti.

The Line, Kızıldeniz'de inşa edilen 500 milyar dolarlık Neom adlı projenin bir parçası olacak. Bin Selman, 2017'de Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırındaki Kızıldeniz bölgesinde Neom adlı bir ticaret ve yatırım merkezi kurulacağını ilan etmişti. Yaklaşık 26 bin 500 kilometrekarelik alana inşa edilecek olan Neom projesinin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yapay zekadan faydalanılacak

The Line'ın inşasına ise bu yılın ilk yarısında başlanacak. Kentin yapımında yüzde yüz temiz enerji kullanılması için yapay zeka teknolojisinden de faydalanılacak.

Araba kullanılmayacak olan kentte geniş yeşil alanlar olacak, ayrıca okul ve sağlık merkezleri inşa edilecek. Toplu ulaşım ise sadece yürüyerek 20 dakikadan fazla mesafeler için hizmet verecek.

Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası toplumla kriz yaşayan Suudi Arabistan'ın ülkeye yeniden yabancı yatırımcı çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Reuters,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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