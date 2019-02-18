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Suudi Arabistan Pakistan'la 20 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

18.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan gezisi sırasında bu ülkeyle 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan Pakistan'la 20 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan gezisi sırasında bu ülkeyle 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Güney Asya ve Çin turuna çıkan veliaht Prens, Pakistan’la beklentilerin üzerinde bir ekonomik anlaşmaya imza attı ve bunun başlangıç olduğunu, iki Müslüman ülkenin daha da yakınlaşacağını belirtti.

Selman’ın ziyareti Pakistan’la Hindistan arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk geldi. Daha birkaç gün önce bir intihar bombacısı 44 Hindisitan paramiliter polisini Keşmir bölgesinde öldürdü. Yeni Delhi bu saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Pakistan’sa iddiaları reddetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid, Veliaht Prens Selman’ı Rawalpindi askeri havalimanında kırmızı halıda birlikte karşıladılar. Daha sonra Selman ve Han, Pakistan Başbakanı’nın kullandığı araçla Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geçtiler.

Pakistan Başbakanı Han da yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan her zaman çok değer verdiğimiz bir dostumuz olmuştur. Bu zor durumumuzda bize yardımcı olduğu için de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Suudi Arabistan son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan Pakistan’a IMF’le görüşmeleri sürerken 6 milyar dolarlık borç vererek bir nevi nefes almasını sağladı.

Bu ziyaret, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Selman’ın imajını düzeltmeye yönelik bir girişim olarak da niteleniyor. Selman’ın Pakistan’ın ardından Malezya ve Endonezya’ya da geçmesi planlanıyordu ancak seyahatin bu ayaklarının ertelendiği duyuruldu.

Suudi Arabistan’ın Pakistan’la imzaladığı anlaşmanın özellikle enerji alanındaki yatırımları kapsadığı yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmın petrol rafinerisi ve petrokimya tesisleri yatırımını içerdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'da tutuklu 2100 Pakistanlının da serbest bırakılacağını duyurdu.

Selman’ın Pakistan ziyareti kapsamında Afganistan’dan Taleban grubu temsilcileriyle de görüşeceği açıklanmıştı ancak Taleban’ın Amerikalı ve Pakistanlı yetkililerle İslamabad’da yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurması bu buluşmayı da zora soktu.

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