Suudi Arabistan Pakistan'la 20 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan gezisi sırasında bu ülkeyle 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Güney Asya ve Çin turuna çıkan veliaht Prens, Pakistan’la beklentilerin üzerinde bir ekonomik anlaşmaya imza attı ve bunun başlangıç olduğunu, iki Müslüman ülkenin daha da yakınlaşacağını belirtti.

Selman’ın ziyareti Pakistan’la Hindistan arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk geldi. Daha birkaç gün önce bir intihar bombacısı 44 Hindisitan paramiliter polisini Keşmir bölgesinde öldürdü. Yeni Delhi bu saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Pakistan’sa iddiaları reddetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid, Veliaht Prens Selman’ı Rawalpindi askeri havalimanında kırmızı halıda birlikte karşıladılar. Daha sonra Selman ve Han, Pakistan Başbakanı’nın kullandığı araçla Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geçtiler.

Pakistan Başbakanı Han da yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan her zaman çok değer verdiğimiz bir dostumuz olmuştur. Bu zor durumumuzda bize yardımcı olduğu için de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.