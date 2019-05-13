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Suudi Arabistan Petrol Tankerlerine Saldırı

13.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki bölgede iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suudi yönetimi saldırıyı kınadı ve bunun küresel petrol tedariğinin güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti

Suudi Arabistan Petrol Tankerlerine Saldırı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki bölgede iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suudi yönetimi saldırıyı kınadı ve bunun küresel petrol tedariğinin güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan açıklamada 4 ticari gemiye Fujairah’ta saldırı yapıldığını doğruladı.

Sabotaj olarak nitelenen saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri detaylı bilgi paylaşımında bulunmadı. Saldırı sonrası Fujairah limanında işlemleri aksamaya uğramadı saldırılarda yaralanan kimse de bulunmadığı belirtildi.

Bölge son dönemde Amerika ve İran arasında tansiyonun yükseldiği ve Amerika’nın uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını sevk ettiği bir alan.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, vurulan tankerlerden birinin yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan’ın Ras Tanura limanına gitmekte olduğunu söyledi.

Yapılan açıklama iki tankere de yapılan saldırıda herhangi bir ölü yaralı ya da denize petrol sızıntısı olmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı bu saldırının küresel anlamda petrol arzını güvenliğini ve deniz yolu taşımacılığını tehdit etmeye yönelik olduğunu söyledi.

Bu ayın başında Amerika Denizcilik Dairesi yaptığı bir açıklamayla İran’ın Ortadaoğu’da petrol tankerleri ve ticari gemileri hedef alabileceğine dair bir uyarıda bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı da Fujairah kıyısı yakınlarında tankerlere yönelik saldırıları kaygı verici ve korkunç olarak nitelendirdi ve olayın araştırılmasını istedi.

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