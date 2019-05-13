Suudi Arabistan Petrol Tankerlerine Saldırı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki bölgede iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suudi yönetimi saldırıyı kınadı ve bunun küresel petrol tedariğinin güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan açıklamada 4 ticari gemiye Fujairah’ta saldırı yapıldığını doğruladı.

Sabotaj olarak nitelenen saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri detaylı bilgi paylaşımında bulunmadı. Saldırı sonrası Fujairah limanında işlemleri aksamaya uğramadı saldırılarda yaralanan kimse de bulunmadığı belirtildi.

Bölge son dönemde Amerika ve İran arasında tansiyonun yükseldiği ve Amerika’nın uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını sevk ettiği bir alan.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, vurulan tankerlerden birinin yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan’ın Ras Tanura limanına gitmekte olduğunu söyledi.

Yapılan açıklama iki tankere de yapılan saldırıda herhangi bir ölü yaralı ya da denize petrol sızıntısı olmadığı ifade edildi.