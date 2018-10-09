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Suudi Arabistan Prensi’nden Türkiye’ye Çağrı  

09.10.2018 03:19 | Son Güncelleme

Veliaht Prens, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında kayıplara karışan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda saklayacak hiçbirşeyleri olmadığını söyledi. “Türkiye isterse konsoloslukta arama yapabilir” dedi

Suudi Arabistan Prensi’nden Türkiye’ye Çağrı  

Veliaht Prens, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında kayıplara karışan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda saklayacak hiçbirşeyleri olmadığını söyledi. “Türkiye isterse konsoloslukta arama yapabilir” dedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında kayıplara karışan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda açıklamalarda bulundu. Bloomberg’e konuşan Veliaht Prens “Türkiye konsoloslukta arama yapabilir, saklayacak bir şeyimiz yok” dedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki kraliyet sarayında Bloomberg’e röportaj veren Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman “Konsolosluk yabancı ülkenin toprağı ama binaya girip arama yapmalarına izin vereceğiz” dedi, “Saklayacak bir şeyimiz yok” diye de ekledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Salı gününden bu yana kayıp. Nişanlısı ve arkadaşları Suudi hükümetini eleştirdiği için gözaltına alınmış ya da kaçırılmış olmasından endişe ediyor.

Türk yetkililer Suudi gazetecinin hala Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda olduğuna inandıklarını belirtmişti. Suudi Prens ise Cemal Kaşıkçı’nın binadan, girişinden kısa bir süre sonra ayrıldığını söyledi.

Türkiye konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı. Suudi gazetecinin kayıplara karışması olayının Katar’a yönelik ambargo krizinin farklı taraflarında duran Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde gerilimi tırmandırabileceği endişe dile getirilmişti.

“Gözaltılar ödenen küçük bedeller”

Suudi Veliaht Prens Bloomberg’e verdiği röportajda Suudi Arabistan’da son 1 yıl içerisinde din adamları, kadın aktivistler ve işadamlarına yönelik gözaltı kararlarının arkasında durdu. Muhammed Bin Selman gözaltıların “aşırı uçların barışçıl şekilde ortadan kaldırılması için ödenen küçük bir bedel” olduğunu savundu.

Bloomberg’ün internet sitesindeki habere göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, son 3 yıl içinde 1.500 kişinin muhalefeti susturmak amacıyla değil ulusal güvenlik gerekçesiyle gözaltına alındığını savundu. Prens, “bu rakamın Türkiye’deki gözaltılarla kıyaslandığında düşük kaldığını” söyledi.

Muhammed Bin Selman, gözaltılar konusunda eleştiriler sorulduğunda “Ben kendimi reformcu diye ilan etmedim. Ben Suudi Arabistan veliaht prensiyim. Bu görevde de elimden geleni yapmaya gayret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suudi Prens Bloomberg’e verdiği röportajda gözaltılar sonrası yurtdışındaki imajından kaygı duymadığını belirtti. “Dünyanın beni nasıl gördüğünü Suudi Arabistan halkının ve ülkenin çıkarını önemsediğim kadar önemsemiyorum” dedi.

Veliaht Prens, “Suudi Arabistan halkının ve ülkenin çıkarına ne hizmet edecekse, tüm gücümle onu yaparım” ifadelerini kullandı.

Muhammed Bin Selman, dünyada değişim hareketlerinin bir bedeli olduğunu savundu, Amerika’da köleliğin sona ermesinin ancak bir iç savaştan sonra mümkün olduğunu söyledi.

Prens, “Ülkenin büyümesini sekteye uğratmadan aşırıcı gruplardan ve terörizmden kurtulmaya çalışıyoruz. O alanda ödenecek küçük bir bedel oluyorsa, bu durum daha büyük bir bedel ödemekten daha iyidir” diye konuştu.

Suudi Prens gözaltına alınanlardan bazılarını Suudi Arabistan’ın bölgedeki rakipleri Katar ve İran’la bağlantılı istihbarat kuruluşlarına bilgi vermekle suçladı. Hükümetin elinde buna ilişkin görüntülerin ve ses kayıtlarının olduğunu savundu. Prens gözaltı ve tutuklamaların ülkede bir korku iklimi yarattığı iddialarını yalanladı, atılan adımların Suudi halkından büyük destek gördüğünü söyledi.

Suudi Veliaht Prens’e kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olup olmadığı soruldu. Muhammed Bin Selman önce gazetecinin nerede olduğunun ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi, “Suudi Arabistan’da olsa bilirdim” dedi.

Türkiye’de kayıplara karışan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi hükümetinin son dönemdeki uygulamalarını eleştiren yazılar kaleme almıştı. Suudi gazeteci son dönemde başkent Washington’a taşınmış, nişanlısıyla evlilik işlemleri için gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na gitmişti.

Gazeteci örgütlerinden çağrı

İnsan Hakları örgütlerinden Suudi Arabistan’a Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin belirlenmesi konusunda çağrılar var. Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson “Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından tek başına ayrıldığına ve Suudi ajansların onu gözaltına almadığına ilişkin delil sunmak Suudi Arabistan’ın sorumluluğu” dedi, Türkiye’ye de soruşturmayı derinleştirmesi çağrısında bulundu.

Suudi gazeteci Washington Post’a da yazılarıyla katkı yapan bir isim. Washington Post gazetesi o nedenle Cemal Kaşıkçı’nın köşe yazısının basıldığı yeri bugünkü baskısında boş bıraktı.

Suudi Arabistan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 169. Sıradaydı. Suudi Arabistan’da siyasi parti kurmak ya da protesto gösterisi düzenlemek yasak.

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