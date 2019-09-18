Suudi Arabistan: “Saldırı İran tarafından finanse edilmiş”

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini savunarak, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır” dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, düzenlediği basın toplantısında Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının detaylarını açıkladı. Saldırının dünyadaki en büyük petrol sahalarından birine yapıldığı hatırlatan al-Malki, “Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş”

Saldırıda kullanılan silahların İran menşeli olduğunu belirten sözcü, saldırının merkezinin ise Yemen olduğunu söyledi. Yemen’deki Husi milislerinin saldırıyı üstlendiğini hatırlatan al-Malki, saldırının Yemen’in değerleri ile uyuşmadığını, bölgede İran ile yakın ilişkileri olan grupların işi olduğunu söyledi. Sözcü, öte yandan kuzeyden güneye doğru yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda saldırının Yemen’den yapılamayacağını aktardı. Al-Malki, “Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş” ifadelerini kullandı.