Suudi Arabistan: 'Saldırıları İran’ın Düzenlediğine Dair Deliller Var'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise suçlamaların amacının dikkatleri Ortadoğu’daki gerçeklerden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Ruhani İran’ın bölgede çatışma istemediğini ancak savaşı körükleyenin ve Yemen’i tahrip edenin Suudiler liderliğindeki koalisyon olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bunun Suudi Arabistan lideriğindeki koalisyonun Yemen’deki saldırılarına son vermesi için bir mesaj olduğunu kaydetti.

İran ise suçlamaları bir kez daha reddetti. Suudi Arabistan’daki petrol sahası saldırısını Yemen’in başkenti Sana’yı kontrol eden Husi milisleri üslenmişti.

Suudi Arabistan haftasonunda ülkede bulunan dünyanın en büyük ham petrol işleme tesisisne düzenlenen saldırıların İran’la bağlantılı olduğunu kanıtlayan somut deliller bulunduğunu açıkladı.

BM görüşmelerinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Başkan Donald Trump arasında doğrudan görüşme için bir fırsat oluşturması bekleniyordu. Başkan Trump İran’la görüşebileceği mesajını vermiş ancak İran tarafından ABD ile yaptırımlar kalkmadan doğrudan görüşme yapılmayacağı defalarca dile getirilmişti. İran, yaptırımların kalkması halinde bile ancak 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarıyla birlikte ABD’yle masaya oturabileceklerini belirtmişti. Son olarak İran’ın en üst karar mercii dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile asla yüz yüze ikili görüşme yapılmayacağını söylemişti.

IRNA’ya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gelecek hafta BM’de yapılacak üst düzey toplantılara katılmayabilir.

IRNA haber ajansına göre İran BM yetkililerine İsviçreli yetkililer aracılığıyla bir not iletti. Bu notta İran’ın Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırılara karşılık vermek amacıyla İran’ı hedef alacak herhangi bir adım atılması halinde Tahran’ın derhal yanıt vereceği bildirildi.

Pompeo Cidde’de Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la bir araya gelecek. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçacak ve Abu Dabi veliaht prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la görüşecek. Her ikisi de ABD’nşin bölgedeki müttefikleri olan bu ülkeler 2015’ten bu yana Yemen’de Husilere karşı süren savaşta Suudi liderliğindeki koalisyonda yer alıyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumartesi günü düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan’a uçuyor. Pompeo burada Suudi yetkililer tarafından saldırıda kullanılan silahlarla ilgili bilgilendirilecek. Sudi Arabistan kullanılan silahların İran menşeyli olduğu görüşünde.

IRNA İran’ın BM toplantılarına katılacak ilk delegasyonunun vizeleri olmadığı için ülkeden ayrılmadığını aktardı. Zarif’in Cuma günü New York’a uçması onu Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ruhani’nin takip etmesi bekleniyordu.

BM’nin merkezine ev sahipliği yapan Amerika dünya liderlerine ve diplomatlara buradaki toplantılara katılmaları için davetiye göndermek zorunda. Ancak Ortadoğu’da gerilimin artmasıyla ABD Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gibi isimlere kısıtlamalar getirmişti.

ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford da ABD’li askeri uzmanların saldırının adli hukuk boyutunu incelemek üzere Suudi Arabistan’a gittiklerini bildirdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de saldırılarla ilgli olarak Suudi Veliaht Prens Muahmmed Bin Selman’la telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre taraflar küresel petrol fiyatlarını dengelemek için birlikte çalışma isteğini dile getirdi. Ayrıca Rus lider saldırıyla ilgili derinlemesine ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan ayrıca Ortadoğu’nun önemli petrol nakil yollarını güvence altına almak için ABD liderliğinde kurulacak bir koalisyona katılacağını açıkladı.

Misyona Suudi Arabistan’dan önce Avustralya, Bahreyn ve İngiltere katılmıştı.

Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı yakınında seyreden bazı gemilere mayınlı saldırı düzenlenmişti. ABD saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuş, İran ise iddaları yalanlamıştı. İran ayrıca İngiltere bandıralı ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı iki petrol tankerini de alıkoymuştu.

