HABER

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı'ndan Umman'a sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı'ndan Umman'a sürpriz ziyaret

MASKAT (AA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Yemen’den Sorumlu Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Umman’a sürpriz ziyarette bulundu.

Umman Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, Umman Savunma Bakanı Bedr el-Bursaidi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Selman’ın başkent Maskat’ta bir araya geldiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine dair ise detay verilmedi.

Görüşmenin 5 Kasım’da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı “Güney Geçiş Konseyi” arasındaki çatışmaları sona erdirmek için Suudi Arabistan’da imzalanan “Riyad Anlaşması” ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Yemen’de İran tarafından desteklenen Husiler ile Yemen hükümeti arasında Eylül 2014’te çatışmalar başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015’te Yemen hükümetini desteklemek için Husilere karşı operasyon başlatmıştı.

Maskat yönetimi de Yemen’de savaşın sona ermesi için ara buluculuk yapıyor.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
İzmit’te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandıİzmit’te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı
TIR devrildi, boyalar yola döküldüTIR devrildi, boyalar yola döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan savunma Suudi Arabistan Umman Yardımcı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.