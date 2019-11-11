Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı'ndan Umman'a sürpriz ziyaret

MASKAT (AA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Yemen’den Sorumlu Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Umman’a sürpriz ziyarette bulundu.

Umman Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, Umman Savunma Bakanı Bedr el-Bursaidi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Selman’ın başkent Maskat’ta bir araya geldiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine dair ise detay verilmedi.

Görüşmenin 5 Kasım’da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı “Güney Geçiş Konseyi” arasındaki çatışmaları sona erdirmek için Suudi Arabistan’da imzalanan “Riyad Anlaşması” ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Yemen’de İran tarafından desteklenen Husiler ile Yemen hükümeti arasında Eylül 2014’te çatışmalar başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015’te Yemen hükümetini desteklemek için Husilere karşı operasyon başlatmıştı.

Maskat yönetimi de Yemen’de savaşın sona ermesi için ara buluculuk yapıyor.

