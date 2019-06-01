"Suudi Arabistan siyasetini değiştirirse yarın Riyad'a gitmeye hazırım"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın Tahran yönetimiyle ilgili siyasetini değiştirmesi durumunda yarın Riyad'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Arapça yayın yapan "Al Alam" televizyonuna konuşan Zarif, Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfez ülkeleri arasında müzakereden yana olduklarını ve bu müzakerelerin, "saldırmazlık anlaşması" ile de neticelenebileceğini dile getiren Zarif, "Eğer Suudi Arabistan hükümeti, siyasetini değiştirmeye hazırsa yarın Riyad'a gidebilirim." görüşlerini paylaştı.

Zarif, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediklerini ancak birkaç ülkenin başka bir yol seçtiğini ve bunun da herkesten önce bu ülkeler için tehlikeli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin geçen hafta Körfez turu kapsamında Umman, Katar ve Kuveyt'e gittiğini hatırlatan Zarif, İranlı bakan yardımcısının diğer ülkelere gitmemesinin Tahran değil o ülkelerin tercihi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk makaleyi Arapça olarak Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine yazdığına ve bölge ülkelerine müzakere önerisinde bulunduğuna işaret eden Zarif, şunları anlattı: