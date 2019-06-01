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"Suudi Arabistan siyasetini değiştirirse yarın Riyad'a gitmeye hazırım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 01:52 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Eğer Suudi Arabistan hükümeti, siyasetini değiştirmeye hazırsa yarın Riyad'a gidebilirim"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın Tahran yönetimiyle ilgili siyasetini değiştirmesi durumunda yarın Riyad'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Arapça yayın yapan "Al Alam" televizyonuna konuşan Zarif, Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfez ülkeleri arasında müzakereden yana olduklarını ve bu müzakerelerin, "saldırmazlık anlaşması" ile de neticelenebileceğini dile getiren Zarif, "Eğer Suudi Arabistan hükümeti, siyasetini değiştirmeye hazırsa yarın Riyad'a gidebilirim." görüşlerini paylaştı.

Zarif, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediklerini ancak birkaç ülkenin başka bir yol seçtiğini ve bunun da herkesten önce bu ülkeler için tehlikeli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin geçen hafta Körfez turu kapsamında Umman, Katar ve Kuveyt'e gittiğini hatırlatan Zarif, İranlı bakan yardımcısının diğer ülkelere gitmemesinin Tahran değil o ülkelerin tercihi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk makaleyi Arapça olarak Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine yazdığına ve bölge ülkelerine müzakere önerisinde bulunduğuna işaret eden Zarif, şunları anlattı:

"(İran Cumhurbaşkanı) Sayın Hasan Ruhani, Kuveyt Emiri'nin İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili mesajına olumlu cevap verdi ancak (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman, 'İran ile müzakere edilecek bir şey yok ve savaşı İran topraklarına taşıyacağız' dedi. Dostlarımız müzakere önerisine önem vermedi, çünkü umutlarını başka yere bağlamışlardı. İran ise tüm Körfez ülkelerine kucak açmaya hazırdır."

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan Zarif

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