Suudi Arabistan sokaklarındaki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde düzenlenen Turizm Kış Festivalinde üç kadın samba dansçısının yarı çıplak bir şekilde sokaklarda dans ederek gösteri yapması ülkeyi karıştırdı. Dansçıların şehrin işlek caddesindeki gösterisindeki kıyafeti, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı dansçıların yarı çıplak halde olduğunu işaret ederek, “Müslüman bir ülke olduğumuzu unuttuk ve ahlaki ihlallere başladık" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise Suudi Arabistan'ın İslami ilkelerden uzaklaştığını belirtti. Tepkilerin ardından Cizan Valisi Prens Muhammed bin Nasır, gösteri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

"FESTİVALE ÜSTSÜZ DANSÇILAR GETİRDİLER"

Muhalif Suudi akademisyen Saied ibn Nasser ise dansçıların, yetkililerin bilgisi dahilinde festivalde bulunduğunu söyleyerek, "Festivale üstsüz dansçılar getirdiler sonra Prens Muhammed Nasır konuyu araştırmak için emir yayınladı. Allah'ı mı kandırıyorsunuz, yoksa müminleri mi? İnsanlar Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü ve ardından soruşturma emri verdiğini unuttu mu sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



