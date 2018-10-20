Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti sonunda belli oldu. Suudi Arabistan Devlet Televizyonu Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü doğruladı. Konuyla ilgili olarak 18 kişinin tutuklandığı belirtildi. Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmet El Assiri de görevinden alındı.

Tutuklanan kişiler arasında iddiaya göre Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün özel uçakla İstanbul'a gelen 15 kişinin ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun da olduğu belirtiliyor.

TUTUKLANANLAR İDAM EDİLEBİLİR

Öte yandan Suudi Arabistan'da idam cezasının bulunması nedeniyle önümüzdeki günlerde tutuklanan kişiler idam edilebilirler.

GENEL İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı. Komite Başkanlığına Muhammed bin Selman teklif edildi.

"PARMAĞI OLAN HERKESTEN HESAP SORULACAK"

Konu ile ilgili olarak Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu.

AYRINTILAR GELECEK...

