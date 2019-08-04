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Suudi Arabistan Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisi ön anlaşmasının imzalanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Riyad yönetimi, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) anayasa bildirisi konusunda mutabık kalmasını ve ön anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

Bu gelişmenin, kardeş Sudan'da güven, barış ve istikrara yönelik atılan bir adım olduğu belirtilerek, tüm tarafların ulusal çıkarlara öncelik tanıması ve ülke tarihinde yeni sayfa açılması gerektiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın yanında durma, ülkenin güvenlik ve istikrarı için destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Sudan'da AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalanmıştı. Ülkedeki taraflar ayrıca 17 Temmuz'da da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

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Sudan Suudi Arabistan

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