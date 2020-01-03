HABER
  4. Suudi Arabistan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sağduyu çağrısı yaptı

Suudi Arabistan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sağduyu çağrısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sağduyu çağrısı yaptı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD hava saldırısının ardından durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi için sağduyu çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Suudlu bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada, Irak'ta artan gerginlik ve terör eylemlerinin bir sonucu olarak bu ülkede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için, terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen eylem ve tehditlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Yaşanan hızlı gelişmeler ışığında her türlü beklenmeyen sonuca karşı sağ duyunun önemine vurgu yaplan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, tüm dünya için hayati önem arz eden bu bölgenin güvenlik ve istikrarının garantiye alınması için gerekli adımları atması konusunda uluslararası toplumdan sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı. Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
GÜNCELLEME - Çanakkale'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Alevi ailelerin yaşadığı evleri işaretleyen şüpheli tutuklandıAlevi ailelerin yaşadığı evleri işaretleyen şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani İRAN Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Alevi ailelerin yaşadığı evleri işaretleyen şüpheli tutuklandı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden 'Irak' uyarısı!

Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.