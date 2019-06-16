Suudi Arabistan: Tanker saldırılarından İran sorumlu

ABD ve İngiltere'den sonra Suudi Arabistan da saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.Umman Körfezi'nde geçen perşembe günü iki petrol tankerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili, ABD ve İngiltere'den sonra Suudi Arabistan da İran'ı suçladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman pazar günü Ashark al-Awsat gazetesine verdiği demeçte, İran'ın saldırıları Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin diplomatik uzlaşı çabalarına tepki olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Prens Muhammed gazeteye verdiği demeçte ülkesinin bölgede savaş istemediğini belirterek, "Ancak Riyad, halkımıza, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve merkezi çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehdide karşı tereddüt etmeyecek" ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlendiğinde Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliği gidermek amacıyla Tahran'da diplomatik temaslarda bulunuyordu.

İran suçlamaları kabul etmiyor

ABD ve İran arasındaki gerginliği tırmandıran saldırıya yönelik tepkiler artarken, İran tanker saldırılarıyla ilgisinin olmadığını savunuyor.