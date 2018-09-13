Suudi Arabistan Türk hacının hayatını kurtaran vatandaşını ödüllendirdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da Türk hacının hayatını kurtaran otel çalışanı ödüllendirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki bir otelin girişinde boğulma tehlikesi geçiren ve bayılan Türk hacıya ilk yardım yaparak hayatını kurtaran otel çalışanı Fahd bin Guveyzi el-Harbi'ye, Suudi Arabistan Turizm ve Eserler Kurulu Başkanı Emir Sultan Bin Sultan tarafından hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.
Haberde Türk hacının kimliğine ve söz konusu olayın yaşandığı tarihe ilişkin bilgi verilmedi.
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