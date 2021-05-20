Suudi Arabistan-Türkiye İlişkilerini Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Uzmanı Gökhan Ereli ve Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Yetim, Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinde, her iki ülke açısından dış politika yaklaşımlarında yeni döneme girilmesi nedeniyle iyileşme beklentisi içinde.

Ankara-Riyad hattında, Katar kaynaklı görüş ayrılığının yanı sıra 2 Ekim 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda devlet yetkililerince öldürülmesi, gerilimi arttırmıştı. Suudi tarafı, tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ambargosuyla Türkiye’yi hedef almıştı. Uzmanlar bugün ilişkilerde karşılıklı yumuşama sinyallerinin, ABD’nin geçmişte Donald Trump yönetimince yürütülen Ortadoğu politikasındaki değişimden kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen hafta Riyad’ı ziyaret ederek Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmesi kapsamında, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkilerinde yeni dönem gündemde.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ereli ve Yetim, sadece Ankara’nın değil Riyad’ın da kendi politikasını gözden geçirmek durumunda kaldığını da işaret ediyor.

İki uzman da Mısır örneğiyle Türkiye’nin de dış politikasında değişim rüzgarları gözlendiğini kabul ederken, Ankara’nın bölgesel ilişkilerdeki gelişmelerde etkili olabilmek için ikili ilişkileri iyileştirme stratejisi izlendiği görüşünü paylaştı.

Dr. Yetim, ayrıca Türkiye’de muhalefetçe de eleştirisi konusu yapılan Müslüman Kardeşleri (İhvan) destekleme politikasında değişiklik olup*olmayacağına ilişkin sorumuza karşılık ise, örgütün Ortadoğu’da etkili bir aktör olduğunu ve Ankara’nın bunu tümüyle geri plana atamayacağını sözlerine ekledi.

Gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi ilişkilerde kilit rolde mi?

ORSAM uzmanı Ereli, Suudi Arabistan’ın Katar’a yönelik sert tutumunu da değiştirme zorunda kaldığını anımsatarak, İran ile de normalleşme yaklaşımı sergilediğini dile getirdi. Suudi Arabistan ile Türkiye’nin ilişkilerini 2010-2017 döneminde gergin ve kırılgan bir atmosferde yürüttüğünü kaydeden Ereli, Türkiye’nin Suudi Arabistan liderliğinde Katar’a ambargo uygulanmasına karşı çıkması, Doha yönetimine askeri eğitim desteği sunması ve Suudi yetkililerce Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine tepki göstermesiyle ortaya gerilim tablosu çıktığını aktardı.