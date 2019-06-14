Suudi Arabistan tutukladığı 5 zanlıyı Sri Lanka’ya iade etti

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Sri Lanka’da 200’den fazla kişinin ölmesiyle sonuçlanan saldırılarla ilişkin tutuklanan 5 kişiyi Sri Lanka’ya teslim etti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, 21 Nisan’da Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan ve 200’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırılar kapsamında tutukladığı 5 kişiyi Sri Lanka’ya teslim etti. Yerel basın, söz konusu radikallerin Cidde şehrinde tutuklandığını bildirdi. 5 saldırganın tutuklandığını doğrulayan polis sözcüsü Ruwan Gunasekara ise iade edilen 5 kişi arasında geçen yıl Sri Lanka’da 2 polisin öldürülmesinden sorumlu olan Hayathu Muhammed Ahmed Milhan’ın da olduğunu belirtti.

21 Nisan Pazar günü Sri Lanka’nın pek çok bölgesinde yaşanan sadırlarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Haftalar süren polis operasyonlarından sonra saldırılara karıştığı iddiasıyla 10’larca şüpheli tutuklanmış ve Sri Lanka’nın bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

