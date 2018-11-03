"Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı"

Suudi Arabistan'da geçen yıl başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında gözaltına alınan prenslerden Halid bin Talal'ın serbest bırakıldığı iddia edildi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinin, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'da birçok prens, bakan ve iş adamının tutuklandığı "yolsuzluk soruşturmasını" eleştirdiği için ocak ayında gözaltına alınan ve Kral Selman bin Abdülaziz'in yeğeni olan Prens Halid bin Talal dün serbest bırakıldı.

Prens Halid'in "yolsuzluk soruşturması" kapsamında serbest bırakılan ilk prens olduğunu belirten kaynaklar, bunun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yöneltilen eleştiri ve baskıların hafifletilmesi çabası olduğunu kaydetti.

Suudi kraliyet ailesinden bir kaynak, "Suudi yönetimi değişmek istediğini ve bu konuda da ciddi adımlar attığını göstermek istiyor. Prens Halid'in serbest bırakılması çok sembolik, zira Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı çıktığı için tutuklanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.