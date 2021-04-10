Suudi Arabistan üç askerini "vatana ihanet" suçlamasıyla idam etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü üç askerini "vatana ihanet" nedeniyle infaz ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının geçtiği bilgiye göre Bakanlık, askerlerin krallığı ve askeri çıkarlarını tehdit edecek şekilde "düşmanla işbirliği içinde vatana ihanet suçundan" mahkum edildiğini açıkladı.

İnfaz edilen Muhammed bin Ahmed, Shaher bin Issa ve Hamoud bin Ibrahim'in hangi ülke ile işbirliği yapmakla suçlandıkları açıklamada belirtilmedi.

İnfazlar, komşu ülke Yemen'de Suudi liderliğindeki askeri harekatın yoğunlaştığı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidar üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği bir dönemde meydana geldi.

Sünni Suudi Arabistan, Şii İran'ı bölgesel düşmanı olarak görüyor ve Yemen'deki Tahran hizasındaki Husi isyancıları petrol zengini krallığa yönelik büyük bir güvenlik tehdidi olarak tanımlıyor.

Genel olarak silahlı kuvvetleri hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınan Krallık'tan böyle bir duyurunun yapılmasının nadir görüldüğüne dikkat çekiliyor.