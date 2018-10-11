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Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

ADANA Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA, (DHA) - ADANA Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana polisi, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında uçakta arama kararı aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün Adana Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

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